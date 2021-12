Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Bund-Länder-Gesprächen

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu Bund-Länder-Gesprächen:

Es ist wieder einer dieser Tage in Berlin, die seit dem Beginn der Pandemie in schöner Regelmäßigkeit wiederkehren: hektische Kommunikation, virtuelle Treffen, durchgestochene Papiere. Doch in der Zeit zwischen zwei Regierungen steigert sich die Hektik noch einmal - ins Chaos. Die derzeitige Unfähigkeit der Politik, angemessen auf die dramatischen Zahlen zu reagieren, zeigte sich in der Kommunikation zum Treffen gestern besonders. Eine klassische Ministerpräsidentenkonferenz sollten die Bund-Länder-Gespräche nicht sein, eher ein "Kamingespräch". Wirklich? Angesichts der Lage war allein das Ansinnen erstaunlich. Dass Beschlüsse nun auf morgen vertagt wurden, ist ein kommunikatives Armutszeugnis, zumal es offenbar Einigkeit von Bund und Ländern in einigen Punkten gibt./yyzz/DP/mis