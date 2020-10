Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Besuch von Tichanowskaja in Berlin

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - Die 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Besuch von Swetlana Tichanowskaja in Berlin:

"Angela Merkel empfängt Swetlana Tichanowskaja im Kanzleramt.



Das war kein Staatsbesuch, aber ein deutliches Zeichen an Machthaber Lukaschenko in Minsk: Tichanowskaja ist unsere Gesprächspartnerin. Du nicht. Die Frage ist, ob Berlin und Brüssel in dem beschränkten Rahmen, den sie auch hier haben, das Mögliche tun. Die Antwort ist: Nein. Mehr als einen Empfang hat Tichanowskaja gestern nicht bekommen, und das war schon viel. Aber viel mehr darf sie von Europa erwarten."