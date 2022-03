Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Baerbock/UN-Vollversammlung

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - Die "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu Baerbock/UN-Vollversammlung:

"Schneller als erwartet war die Grüne in der Pflicht, ihre Formel von der "wertebasierten Außenpolitik" mit praktischem Handeln zu untermauern. Unter Extrembedingungen. Vielleicht ist es gerade dieser Tatsache zu verdanken, dass Baerbock das, was sie zu sagen hat, nicht in gefällige Floskeln kleidet wie ihr sozialdemokratischer Vorgänger Heiko Maas. Dass die Mühlen der Diplomatie sie noch nicht glattgeschliffen haben. Auch Kanzler Olaf Scholz, der lange Zaudernde, hat mittlerweile die Kurve gekriegt und die Zeitenwende eingeleitet, doch Baerbock war von Beginn an das Gesicht und die Stimme der neuen deutschen Außenpolitik. Wer hätte das im Wahlkampf gedacht?"/al/DP/men