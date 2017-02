Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Abschiebeländer

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu Abschiebeländer:

"Mit ihrem Plan für schnellere Abschiebungen reagiert die Kanzlerin darauf, dass viele Bürger zurecht nicht verstehen, warum abgelehnte Flüchtlinge das Land nicht verlassen.



Neben teilweise nachvollziehbaren Hürden, echten Abschiebehindernissen wie Kriege im Herkunftsland, hat das auch etwas mit der unterschiedlichen Herangehensweise der Bundesländer an dieses Thema zu tun. Die einen handeln hart, die anderen eher sanft. Offensichtlich hat die Kanzlerin aber zunächst einmal lernen müssen, dass zwischen Theorie und Praxis ein großer Unterschied besteht. Merkel steht in dieser Frage politisch extrem unter Zugzwang. Durch den verständnislosen Bürger, dann von rechts durch die AfD, schließlich seitens ihrer konservativen Kritiker in den eigenen Reihen - und sicherlich zwingt auch der Höhenflug von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz Merkel dazu, innenpolitisch mehr klare Kante zu zeigen."/be/DP/jha