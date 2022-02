Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zur Corona-Lage und Lockerungen

LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung' zur Corona-Lage und Lockerungen:

"Nötig ist jetzt die Vorbereitung einer Exit-Strategie, die transparent für ganz Deutschland aufzeigt, unter welchen Bedingungen alle Freiheiten wieder zurückgegeben werden können. So lässt sich verhindern, dass der Corona-Frust in der Bevölkerung weiter zunimmt. Die politischen Entscheidungsträger von Bund und Ländern haben versprochen, einen solchen Plan auszuarbeiten. Dann müssen sie ihn auch spätestens bei ihrem nächsten Treffen in zwei Wochen vorlegen."/yyzz/DP/he