Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zur Baerbock-Reise nach Moskau

LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zur Baerbock-Reise nach Moskau:

Für den russischen Präsidenten Putin ist die Gelegenheit also günstig, dem Westen seine Schwäche vor Augen zu führen und in seinem Masterplan einen Schritt weiterzukommen, Russland zur Stärke des alten Sowjetreichs zurückzuführen. Seit Wochen stehen seine Truppen an der Ostgrenze zur Ukraine. Dieser Aufmarsch ist ein klassisches Säbelrasseln und hat im Westen seine Wirkung nicht verfehlt. Die Rhetorik zwischen Ost und West ist auf dem Niveau des Kalten Krieges wieder angekommen. Der Unterschied zu damals: Die Welt war aufgeteilt in Einflusssphären zwischen Ost und West. Beide Seiten hatten ein Interesse, dass es so bleibt. Nun aber sinnt Putin auf Revanche für das, was die ehemalige Sowjetunion seit 1989 verloren hat. Das russische Regime soll nach den Worten von Außenministerin Baerbock "einen großen Preis" für jede weitere Aggression zahlen. Wie dieser Preis aussieht, darüber ist der Westen keineswegs einig./yyzz/DP/ngu