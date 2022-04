Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zum Wahlsieg von Macron in Frankreich

LEIPZIG (dpa-AFX) - 'Leipziger Volkszeitung' zum Wahlsieg von Macron in Frankreich

Fürs Erste bleibt Frankreich und Europa ein politisches Erdbeben zwar erspart. Aber es handelt sich um einen Zittersieg, der wie ein Warnsignal an Emmanuel Macron wirken muss. Er hat die gemäßigten Parteien derart geschwächt, dass neben ihm nur die Extremen blieben - stärker denn je. Diese nährten sich am Frust über seine Hauruckpolitik, die auf Effizienz abzielte, aber die Menschen nicht mitnahm. Will er verhindern, dass ihm bei der nächsten Wahl in fünf Jahren, bei der er nicht mehr antreten darf, ein Populist nachfolgt, muss Macron seinen Regierungsstil ändern, das Parlament einbinden, Entscheidungen diskutieren./yyzz/DP/zb