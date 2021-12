Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zum Führungsstil von Olaf Scholz

LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zum Führungsstil von Olaf Scholz:

Dem künftigen Kanzler Scholz wird in diesen Tagen zu Recht sein eigener Satz vorgehalten, wonach Führung bekomme, wer diese bei ihm bestelle. Im Oktober und November hat dieser Lieferservice jedenfalls nicht funktioniert. Scholz hat sich zum zweiten Mal in seiner politischen Laufbahn in einer Krisensituation schwer verkalkuliert./yyzz/DP/mis