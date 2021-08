Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zum Afghanistan-Abzug

LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zum Afghanistan-Abzug:

"Der Westen hat seine Ziele in Afghanistan nicht erreicht, weil er sie nie klar definiert hat.



Mal ging es um den Kampf gegen die Terrorgruppe Al-Kaida, mal ums "Nation Building", das in Kabul zumindest äußerlich beträchtliche Fortschritte machte. Unter flatternden westlichen Fahnen wuchs immerhin eine ganze Generation von heute 30-jährigen Afghanen auf in nie da gewesener Modernität. Zu wenig beachtet wurde allerdings, wie die Taliban sich damals zurückzogen in die Provinzen: abwartend, lauernd. Dabei machten sie gar keinen Hehl aus ihrer stumpfen Strategie des Aussitzens: 'Ihr habt Uhren, wir haben Zeit.'"/yyzz/DP/he