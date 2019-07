Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zu von der Leyen

LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zu von der Leyen:

"Angela Merkel, maulten Missgünstige, sei in der EU isoliert.



Deswegen könne sie, logisch, auch beim Ringen um die Brüsseler Posten nichts durchsetzen. In Wirklichkeit hat die Kanzlerin nun einen Riesenerfolg errungen. Ihre langjährige Vertraute Ursula von der Leyen soll die EU-Kommission führen. Zum ersten Mal seit den 50er-Jahren kommt Deutschland in Brüssel zum Zug."/ra/DP/he