Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zu Urteil / Psychiatrie

LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zu Urteil / Psychiatrie:

"Ob diese Anordnung in der Praxis sehr viel ändern wird, ist allerdings fraglich.



Der Richter wird sich bei seiner Entscheidung auf die Schilderung und den Rat von Ärzten und Pflegepersonal stützen müssen. Sie sind es, die noch am ehesten wissen, wann alle anderen Mittel wirklich nicht helfen und die Fixierung ausnahmsweise eben doch unumgänglich ist. Immer wieder muss individuell abgewogen werden, ein generelles Schwarz-Weiß-Schema steht zur Beurteilung nicht zur Verfügung. Auch die beiden Fälle aus Süddeutschland, die die Verfassungsrichter zu beurteilen hatten, zeigen: Mediziner und Juristen geraten hier in eine Grauzone."/al/DP/he