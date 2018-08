Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zu Umfragehoch der Grünen

LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zu Umfragehoch der Grünen:

"Bei 14 oder 15 Prozent verorten die Meinungsforscher die Partei im Bund, knapp hinter der SPD.



In Bayern haben die Grünen die Chance, weit vor den Sozialdemokraten zweitstärkste Kraft zu werden. Und kein Ministerpräsident ist beliebter als Winfried Kretschmann. Der pragmatische Baden-Württemberger vermag ebenso wie das charismatische Führungsduo Baerbock/Habeck selbst jene Bürger für sich zu gewinnen, die nie grün gewählt haben. Zudem greift das Oberthema der Grünen - die ökologische Krise - über das Kernmilieu hinaus eine Sorge vieler Menschen auf. All das verleitet nun so manchen zur Aussage, die Grünen würden zur Volkspartei. Es ist eine, mindestens, gewagte Prognose."/al/DP/he