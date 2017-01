Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zu Trump/Deutschland

LEIPZIG (dpa-AFX) - "'Leipziger Volkszeitung" zu Trump/Deutschland:

"Wie viele Beweise von Trumps Feindseligkeit will man in Berlin noch abwarten? Wie oft noch wollen die Deutschen es sich beispielsweise bieten lassen, dass Trump sich mal eben ein Unternehmen wie BMW herausgreift und ihm mit finanziellen Nachteilen droht? Solche zynischen Spielchen können nicht nur Anleger verunsichern, sondern auch Investitionen bremsen und damit am Ende Arbeitsplätze vernichten.



Trump muss zur Vernunft gebracht werden. Er verdient eine Antwort, schnell und in einer Sprache, die er versteht."/DP/he