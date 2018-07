Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zu Polen

LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zu Polen:

"Es ist bedrückend, dass ausgerechnet Polen, ein Land mit stolzer freiheitlicher Tradition, an dieser Stelle so wenig Sensibilität gezeigt hat.



Schon die nationale Selbstachtung, auf die in Warschau doch sonst so viel Wert gelegt wird, hätte es geboten, sich auf eine über alle Zweifel erhabene Justizpolitik zu verständigen. Einmal mehr sehen sich nun viele Menschen in Westeuropa in ihren negativen Urteilen über Osteuropa bestätigt. Manche fordern Konsequenzen, etwa Kürzungen der EU-Fonds für Osteuropa. Doch eine kluge deutsche und europäische Politik muss immer Augenmaß bewahren. Vor allem sollte niemand "die Polen" mit ihrer Regierung gleichsetzen. Berlin und Brüssel sind gut beraten, immer auch Politik für die anderen zu machen, im Fall Polen eben auch für die vielen proeuropäischen jungen Leute, die in Krakau und Breslau in den Studentencafés sitzen und sich schämen für ihre Regierung."