Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zu Pflege

LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zu Pflege:

"Mehr als an Stellen fehlt es an qualifizierten Pflegekräften: an Menschen, die diesen schweren Beruf trotz aller Widrigkeiten ergreifen wollen.



Umso wichtiger wäre es, die Arbeit am Menschen attraktiver zu machen, sie deutlich besser zu bezahlen, mehr Zeit am Bett durch weniger Dokumentationsbürokratie zu schaffen. All das ist in den GroKo-Plänen angelegt. Die Frage ist nur, was von diesen gut gemeinten Ankündigungen tatsächlich in der Praxis ankommt und was auf der Strecke bleibt."/be/DP/he