Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zu Obama/Südafrika

LEIPZIG (dpa-AFX) - Die "Leipziger Volkszeitung" zu Obama/Südafrika:

"Obama spricht von einer "Welt, die sich abgewandt hat von Mandelas Erbe".



Einer Welt, "in der Rassismus lebt". Einer Welt, "die in weiten Teilen wieder zurückgreift auf alte, brutale Methoden, um ihre Angelegenheiten zu regeln". Statt Welt hätte er auch Südafrika sagen können. Wird es 24 Jahre nach der triumphalen Inauguration Nelson Mandelas zum Präsidenten am Kap wieder eine Revolution geben? Diesmal eine blutige? Viele fürchten es. Und in der Folge einen Zusammenbruch wie im nahen Simbabwe. Nelson Mandela würde heute erneut kämpfen. Nicht aus Zuneigung zu den weißen Südafrikanern. Sondern aus Respekt vor dem Recht. Unrecht, das hat er vorgelebt, kann verziehen werden. Aber es darf nicht hingenommen werden."/al/DP/she