Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zu Nato/Ukraine

LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zu Nato/Ukraine:

"Für den Nato-Gipfel in drei Wochen in Madrid ist die frühzeitige Einigung auf eine Verstärkung der Außengrenzen des Verteidigungsbündnisses ein wichtiger Schritt. Er zeigt, dass die Allianz bei allen Differenzen in der Strategie gegenüber Russland zusammenhält. Offener Streit, wie ihn die EU mit Ungarn um das sechste Sanktionspaket führen musste, spült nur Putin Wasser auf seine Mühlen. Zudem braucht der Westen einen Plan, was geschehen soll, wenn Putin aus seiner Sicht den Krieg gewonnen hat und ihn mit einigen Territorialgewinnen für beendet erklärt. In diesem Moment wird die Nato abermals auf die Probe gestellt. Der Nato-Gipfel in Madrid wird strategische Antworten finden müssen."/al/DP/he