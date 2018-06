Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zu Merkel-Macron

LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zu Merkel-Macron:

Beim deutsch-französischen Ministertreffen am Dienstag in Meseberg stimmte Angela Merkel einem solchen Budget zu, allen Bedenken aus den eigenen Reihen zum Trotz, dies führe zu einer Transferunion.



Im Gegenzug gibt Macron der durch den parteiinternen Streit über die Flüchtlingspolitik geschwächten Kanzlerin Rückendeckung für eine gemeinsame europäische Lösung in dieser Frage. Aus französischer Sicht handelt es sich um einen Punktsieg für den Präsidenten - wenn auch nur einen kleinen. Denn ein umfangreiches Euro-Zonen-Budget in Höhe von mehreren Hundert Milliarden Euro, wie von Macron zunächst skizziert, hat er nicht erreicht./ra/DP/mis