Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zu Merkel/Europa

"Eines zumindest scheinen Merkel und Macron inzwischen zu spüren: Sie können anderen Staaten klare Kante zeigen - wenn sie zuvor untereinander Kompromisse machen.



Das gilt innerhalb Europas, aber auch gegenüber Putin und Trump. Am Sonntag spricht Macron in Berlin zum Volkstrauertag. Generelle pro-europäische Bekenntnisse hat man genug gehört in letzter Zeit. Macron tendiert dazu, Erwartungen zu wecken, zu deren Erfüllung er am Ende andere braucht. Statt großer Worte ist jetzt effiziente Diplomatie gefragt. Nur wenn der Kern Europas tatsächlich rasch gehärtet wird und genug Masse hat, wird er seine magnetische Kraft behalten."