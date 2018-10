Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zu Merkel

LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zu Merkel:

"Merkel war klug beraten, keine namentliche Empfehlung für ihre Nachfolge auszusprechen, auch wenn jeder ahnt, dass sie ihre treue Dienerin Annegret Kramp-Karrenbauer für die geeignete Kandidatin hält.



Gelingen könnte die Machtübergabe in der Union vor allem, weil Merkel schon klargestellt hat, dass ihre politische Laufbahn mit dem Ausscheiden aus dem Kanzleramt endet. Sie will anschließend weder als einfache Abgeordnete im Bundestags sitzen, noch "weitere politische Ämter" anstreben. Sie hat also klargestellt, dass sie in der causa Merkel-Nachfolge keinerlei eigene Aktien hat. Das verleiht ihr für die Gestaltung des anstehenden Prozesses eine besondere Glaubwürdigkeit. Und auch das ist ohne Beispiel."