Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zu Klimakonferenz

LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zu Klimakonferenz":

"Die USA verzichten auf Sabotage, immerhin.



Die Administration des Klimawandelleugners Donald Trump arbeitet offenbar nicht an der Torpedierung des Klimaabkommens, indem sie zum Beispiel auch andere Staaten zum Ausstieg drängt. Nach dem Rückzug der Amerikaner aus dem Abkommen war so viel Zurückhaltung nicht von jedem Unterhändler erwartet worden, die Erleichterung darüber ist groß. Der Rest der Welt kann nun die in Bonn begonnene Arbeit am Regelwerk zum Pariser Abkommen fortsetzen und dieses nächstes Jahr im polnischen Kattowitz beschließen."/be/DP/edh