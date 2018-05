Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zu Italien/EU

LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zu Italien/EU:

"Italien lebt seit Langem über seine Verhältnisse, es türmt trotz Niedrigzins und guter Konjunktur immer neue Schulden auf.



Das Land blickt auf ein beängstigendes Gebirge von Staatsschulden und faulen Bankkrediten. Italiens Populisten meinen, der Rest Europas solle für all dies aufkommen. Das aber ist nicht nur unrealistisch, es ist exakt der Stoff, aus dem Finanzkrisen entstehen. Und es ist auch der Stoff, der EU-Reformen im Keim erstickt, etwa den Ruf Emmanuel Macrons nach neuen Institutionen und gemeinsamen Haushalten. Italiens Populismus zerfrisst jetzt Frankreichs Reformpläne. Wer will schon etwas einzahlen in eine neue europäische Feuerversicherung, wenn Rom bald brennt wie unter Nero?"/al/DP/he