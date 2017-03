Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zu Frauentag

LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung' zu Frauentag":

Die große neue Herausforderung unserer Zeit liegt in der weltweit immer populärer werdenden Politik des starken Mannes.



Trump, Putin und Erdogan liefern sich vor unseren Augen einen Wettkampf darüber, wer der größere Macho ist. Was will man diesem besonders schwer zu ertragenden Typus Mann entgegensetzen? Eine gnädige Quotenregelung? "Neue Männer braucht das Land", sang Ina Deter in den Achtzigerjahren. Heute muss das Motto lauten: Starke Frauen braucht die Welt./ra/DP/he