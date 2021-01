Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zu Corona und der Wahlkampf

LEIPZIG (dpa-AFX)) - "Leipziger Volkszeitung" zu Corona und der Wahlkampf:

"Die Politiker stehen 2021 unter einem besonders hohen Druck: Sie müssen die Pandemie in Wahlkampfzeiten in den Griff bekommen.



Und das merkt man ihnen jetzt schon an. Corona eigne sich nicht für Wahlkampf, behaupten alle. Und können das dann doch oft nicht trennen. Vor sechs Landtagswahlen und der Bundestagswahl will keine Partei den Eindruck hinterlassen, sie sei nicht nah an den Menschen. Ärger, Verzweiflung von Schülern, Eltern und Lehrern über Schulschließungen und anstrengendes digitales Lernen von Zuhause machen die Regierenden nervös."/yyzz/DP/he