Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zu Corona-Politik/Sachsen

LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zu Corona-Politik/Sachsen:

"Das Hin und Her rund um die künftige Corona-Verordnung zeigt vortrefflich, woran es dieser Regierung in weiten Teilen mangelt: an verlässlichen Botschaften. Während Kulturministerin Klepsch die Öffnung propagiert und in Aussicht stellt, zeichnet Sachsens Sozialministerin ein ganz anderes Bild der Krise. Öffnungen? Theoretisch eine tolle Sache! Aber man wisse nicht, welchen Einfluss die Omikron-Variante haben werde, heißt es bei Köpping. Sie warnt vor einer massiven Omikron-Welle mit unklaren Folgen für die Krankenhäuser. Der eine Teil der schwarz-grün-roten Koalition nährt also die Hoffnung auf eine baldige Besserung, während der andere sorgenvoll den Kopf hin und her wiegt. Welche Botschaft soll das senden?"/yyzz/DP/he