Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zu Brexit/Schottland

LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zu Brexit/Schottland:

Die schottische Regierungschefin will ein zweites Referendum über die Unabhängigkeit Schottlands von Großbritannien in Gang setzen.



Ende 2018 oder Anfang 2019 solle abgestimmt werden. Schon nächste Woche will sie das schottische Parlament um eine Entscheidung bitten. Für jene, die der Schottin zuletzt zugehört haben, dürfte das keine Überraschung sein. Doch das waren offenbar allzu wenige im Londoner Politikbetrieb. In Westminster schweben etliche Abgeordnete in ihrer von Euphorie gefüllten Brexit-Blase. Sie wollten schlichtweg nicht bemerken, wie der Frust bei den Schotten mit jeder aggressiven Brexit-Äußerung der Regierung wuchs./be/DP/fbr