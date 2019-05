Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zu AfD/Sachsen

LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zu AfD/Sachsen:

"Auch die Kommunalwahlergebnisse sprechen eine deutliche Sprache: Die AfD hat sich an der Basis im Freistaat festgesetzt und selbst im rot-rot-grünen Leipzig ihr Ergebnis gegenüber 2014 mehr als verdoppelt.



Das ist durchaus als Gradmesser für die Landtagswahl zu betrachten und lässt nur einen Schluss zu: Den etablierten Parteien bleiben nur noch drei Monate Zeit, um das Blatt zu wenden. Wenn die Christdemokraten im Freistaat nicht im 30. Jahr der Friedlichen Revolution die Macht an Rechtspopulisten abgeben wollen, dann müssen sie jetzt im Wahlkampf weiter aufdrehen und an möglichen Bündnisstrategien arbeiten."/yyzz/DP/he