Pressestimme/'La Repubblica': Die Kriegsherren der Fünf Sterne

ROM (dpa-AFX) - Zum Rücktritt des italienischen Bildungsministers Lorenzo Fioramonti und zur Krise seiner Partei, der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung, schreibt die römische Zeitung "La Repubblica" am Freitag:

"Es sind nicht wenige, die dem nun Ex-Minister Fioramonti eine Medaille anheften: Im Grunde findet man selten einen Politiker, der verspricht zurückzutreten und es dann tatsächlich tut.



Dies beiseite, hat die Weihnachtshandlung des Bildungsministers nicht den Anschein einer Kurzschlusshandlung, sondern eines seit längerem geplanten politischen Manövers (...) Man muss die Entscheidung in ihren Kontext stellen. Genauer gesagt in das Chaos, in dem die Fünf-Sterne-Bewegung versinkt. Wie im alten China wird das Terrain von "Kriegsherren" durchpflügt, die seit langem in einem Machtkampf stecken, während die Zentralgewalt immer schwächer wird, wie der Fall von (Außenminister Luigi) Di Maio jeden Tag mehr zeigt.

Der "politische Chef" der Bewegung steckt zwischen Hammer und Amboss. Wenn er die parteiinterne Krise eindämmen will, beschuldigt man ihn, nicht einmal die Adresse des Außenministerium zu kennen; wenn er hingegen versucht, den Außenminister zu geben, indem er eine Unterredung mit seinem russischen Amtskollegen Lawrow ankündigt, mit dem Ziel, nicht weniger als die Krise in Libyen zu lösen, ruft er ein Gefühl allgemeiner Skepsis begleitet von leichter Ironie hervor. Das ist das perfekte Bild des Niedergangs, in dem sich die politische Kraft mit der immer noch stärksten Parlamentsfraktion befindet."/blu/DP/mis