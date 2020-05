Pressestimme: 'Kölnische Rundschau' zum Corona-Kurs in NRW

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölnische Rundschau" zum Corona-Kurs in NRW:

"Bundesweit harte Einschränkungen bis zur Entwicklung eines Impfstoffes vielleicht in einem Jahr halten wir weder wirtschaftlich noch als Gesellschaft durch.



Also hart sein dort, wo es nötig ist, und lockern dort, wo es verantwortbar scheint. Zentral für den Erfolg der Corona-Politik ist es aber, der Bevölkerung die jeweilige Entscheidung klar und nachvollziehbar zu erklären. Sonst werden erstens die Menschen verunsichert und zweitens die Regeln nicht ernst genommen. Beides wäre verheerend. In diesem Punkt kann sich die immer wieder irrlichternde NRW-Regierung von Armin Laschet ein Beispiel nehmen an Bayern. Nicht ohne Grund gilt Markus Söder durch seine gradlinige Haltung und eindeutige Kommunikation inzwischen als einer der beliebtesten und vertrauenswürdigsten Politiker."/ra/DP/nas