Pressestimme: 'Kölnische Rundschau' zu Europa/Europawahl in 200 Tagen

KÖLN (dpa-AFX) - Die "Kölnische Rundschau" über die Europawahl kommendes Jahr:

"Die Konsequenz einer erodierenden EU in Zeiten eines zurückkehrenden egomanischen Nationalismus in vielen Teilen der Welt wären für die Menschen auf dem alten Kontinent desaströs.



Weder Deutschland, noch Frankreich, Großbritannien oder Italien sind allein in der Lage, der hemdsärmeligen Interessenpolitik Chinas, Russlands oder der USA auch nur ansatzweise standzuhalten. Das gilt politisch wie wirtschaftlich

- und betrifft vor allem auch die Werte, die uns wichtig sind. Was

also ist zu tun? Die Antwort ist einfach. Nur gemeinsam sind wir stark. Wer sich nicht zum Spielball der Putins, Trumps, Xis, der Googles und Facebooks dieser Welt machen möchte, sollte zur Stärkung der EU beitragen - und wählen gehen. Und zwar diejenigen, denen Europa am Herzen liegt. Europa, ja bitte!"/yyzz/DP/tos