Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zur Wirtschaft und Corona-Krise

KÖLN (dpa-AFX) - Der "Kölner Stadt-Anzeiger" zur Wirtschaft und Corona-Krise:

"Aus der Finanzkrise hat die Politik gelernt, jetzt nicht klein zu denken.



Kanzlerin und Minister haben sich in ihrer Wortwahl an die - erfolgreiche - Krisenrhetorik des damaligen EZB-Präsidenten Mario Draghi angelehnt: Es wird getan, "whatever it takes" - was immer nötig ist. Doch viele, ob am Band oder im Management, ahnen, dass der Staat trotz guten Willens irgendwann an Grenzen stoßen könnte."