Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zur Seenotrettung

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zur Seenotrettung:

"Natürlich existiert die Gefahr eines Pull-Faktors.



Je aussichtsreicher es für Flüchtlinge erscheint, sich auf die Boote zu setzen, desto eher werden manche bereit sein, es zu tun. Doch das spricht eher für deren Elend. Überdies hat die scheidende EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini im Frühjahr darauf verwiesen, dass die Zahl der illegal in Europa ankommenden Migranten im Verlauf des "Sophia"-Einsatzes um mehr als 80 Prozent gesunken sei. So oder so ist es nicht akzeptabel, zu sagen: Weil es einen Pull-Faktor geben könnte, lassen wir die Humanität sausen. Man kann Grundwerte nicht einfach verrechnen. Dann sind sie keine."/DP/jha