Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zur Rentenerhöhung

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zur Rentenerhöhung:

"Natürlich wird die Rentenanhebung in Teilen der westdeutschen Bevölkerung Unmut auslösen.



Steigen die Renten im Osten nicht schon seit gefühlten Ewigkeiten kräftiger? Ja, das ist so. Aber, und diese Replik aus dem Osten ist ebenso absehbar, die Altersbezüge einschließlich der Kapitalerträge und Mieteinnahmen liegen im Westen weit über denen im Osten. 2025 werden die unterschiedlichen Berechnungen der Renten auslaufen. Mit dem Unmut über angebliche Benachteiligungen der jeweils anderen wird es ein Ende haben. Schon deshalb ist die Rentenangleichung ein Segen. Bis dahin können sich die Menschen in Ost und West darüber freuen, wenn die Renten weiterhin überdurchschnittlich stark steigen."/DP/jha