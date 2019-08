Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zur Mietpreisbremse

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zur Mietpreisbremse:

"Die GroKo bleibt sich treu: Sie will keinem wehtun - schon gar nicht den großen Lobby-Verbänden.



Wer Reichen-Ghettos verhindern und lebenswerte, bezahlbare Städte haben will, muss mehr tun: Es muss mehr neu gebaut werden, es braucht zusätzliches Bauland, für das es in den Peripherien überall Reserven gibt. Dafür brauchen die Kommunen mehr Planer, denn das Wohnangebot muss vor allem in Innenstädten auf intelligente Art vergrößert werden, damit die Lebensqualität nicht sinkt, die Infrastruktur - von Kita bis Radweg - mit wächst und keine Banlieues nach französischem Muster entstehen."/yyzz/DP/nas