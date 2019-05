Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zur Europawahl

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zur Europawahl:

"Deutschland ist, allen Aufregungen in der EU zum Trotz, der Fels in der Brandung.



Erstens: In einer historischen Phase voller nationalistischer Attacken auf das Projekt Europa haben die Deutschen ausgerechnet die am wenigsten nationalistische Kraft am meisten gestärkt, die Grünen. Zweitens: Fast 90 Prozent der deutschen Wähler haben Pro-EU-Parteien unterstützt - die AfD stand mit ihren elf Prozent am Sonntag bundesweit schwächer da als noch bei der Bundestagswahl im September 2017. Drittens findet gerade eine Neuentdeckung Europas durch die junge Generation statt. Eben noch misstrauisch beäugte Institutionen wie Parlament, Rat oder Kommission entpuppen sich vor dem Hintergrund der Klimakrise als unverzichtbare Instrumente künftiger globaler Umsteuerungsversuche."