Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zur EM und den Corona-Regeln

KÖLN (dpa-AFX) - Der "Kölner Stadt-Anzeiger" zur EM und den Corona-Regeln:

"Bei aller Freude über die sportlichen Momente der EM steht eine Verliererin schon jetzt fest: die Verantwortung.



Die Verantwortung für den Gesundheitsschutz ungezählter Menschen in Europa. Der Fußballverband Uefa tut so, als gäbe es kein Coronavirus; als griffe die hoch gefährliche Delta-Variante nicht dramatisch um sich. Die Uefa bestätigt auf das Übelste sämtliche Vorurteile gegen das Verbands(un)wesen im Fußball. Die Bilder aus dem Stadion in Budapest mir 55.000 Zuschauern konnten einem die Laune verderben: Abstandsregeln? Inexistent. Masken? Nicht vorhanden. Das Turnier wird überschattet durch die böse Ahnung, dass die Erfolge im Kampf gegen Corona aufs Spiel gesetzt werden."