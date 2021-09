Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zum Wahlkampf im Bundestag

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zum Wahlkampf im Bundestag:

"Die Merkelisierung des SPD-Kanzlerkandidaten bringt die Union so sehr in Rage, dass sich sogar Merkel selbst aus der Reserve locken ließ.



Sie nutzte ihre Redezeit für Wahlkampf pur. Die scheidende Kanzlerin zog die Rote-Socken-Karte, warb recht platt für Laschet und arbeitete sich auch noch an Scholz' missglückter "Versuchskaninchen"-Formulierung zur Impfkampagne ab. Auf ein solches Niveau hat sich die Kanzlerin selten herabbegeben. Ausgerechnet die präsidiale Merkel sprach, als stünde sie in einem Bierzelt. Angesichts der Umfragewerte könnte es sein, dass dieser Freundschaftsdienst zu spät kommt."/ra/DP/jha