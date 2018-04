Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zum Börsengang von Spotify

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zum Börsengang von Spotify:

"Entscheidend für Spotifys neue Musikkultur könnten nun die Pläne des neuen Finanzchefs Barry McCarthy fürs Erreichen der Gewinnzone sein: Er will andere Umsatzquellen erschließen, weil das bloße Abspielen eines Songs dem Unternehmen zu wenig einbringt.



In der Tat, von jedem verdienten Dollar gehen mehr als 75 Cent an die Rechteinhaber. Doch Spotify besitze, so McCarthy weiter, einen Nutzerdatenschatz, und der könnte an Plattenfirmen, Konzertveranstalter oder Musiker verkauft werden. Das liefe auf eine Echtzeitkontrolle über den Erfolg von Songtiteln, Playlists und Konzertprogrammen hinaus. Eine ästhetische Verarmung wäre die Folge."/be/DP/jha