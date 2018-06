Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Wahl in der Türkei

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Wahl in der Türkei:

"Erdogans Türkei gehört nicht in die EU.



Dennoch darf die EU die Türkei nicht abschreiben. Denn dann würde sie den Einfluss auf die Entwicklung des Landes ganz verlieren. So schwer es auch fällt: Man muss mit Erdogan reden. Das gebieten nicht nur die wirtschaftlichen Interessen, die Belange der Flüchtlingspolitik und die sicherheitspolitischen Notwendigkeiten. Die EU schuldet diesen Dialog auch all jenen Türken, die am Sonntag nicht für Erdogan gestimmt haben, sondern die für eine demokratische Türkei kämpfen und dabei ihre Freiheit riskieren."/yyzz/DP/edh