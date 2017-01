Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Umgang mit Terrorverdächtigen

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Umgang mit Terrorverdächtigen:

"Juristisch gesehen reicht es eben nicht für einen Haftbefehl, wenn sich jemand im Dunstkreis einer Terrorgruppe aufhält, wenn sich jemand konspirativ verhält, Drohungen ausstößt und sogar von einem Attentat spricht.



Gerade im islamistischen Umfeld gibt es zahlreiche Verrückte, die vom Kopfabschlagen und Heiligem Krieg auch auf deutschem Boden fabulieren. Wenn jemand wie Amri derzeit nicht in Abschiebehaft gesetzt werden kann, müssen wir uns entscheiden: Nehmen wir das einfach so hin oder ändern wir wie jetzt in einem Gesetzesentwurf vorgeschlagen die Gesetze, damit das zukünftig eben geht?"/DP/jha