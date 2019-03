Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Trump/Untersuchung

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Trump/Untersuchung:

"Eigentlich wollten die Demokraten die Ergebnisse von Sonderermittler Robert Mueller abwarten, bevor sie selbst aktiv werden.



Ihr jetziges Vorpreschen lässt vermuten, dass Mueller den schlagenden Beweis für eine Zusammenarbeit des Trump-Lagers mit Russland nicht gefunden hat. Gleichwohl hat er unzählige Indizien für Machtmissbrauch und die Behinderung der Justiz durch den Milliardär zusammengetragen. Ein unabhängiges Parlament muss solche Missstände aufklären. Dennoch birgt eine neuerliche Untersuchung Gefahren. Nach zwei Jahren hat sich in der US-Öffentlichkeit eine gewisse Ermüdung eingestellt. Wenn nicht bald eine justiziable schwere Straftat nachgewiesen wird, kann sich Trump immer wilder als Opfer einer Verschwörung inszenieren. In dieser Rolle gefällt er seinen Anhängern am besten."/be/DP/jha