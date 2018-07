Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Trump/Putin

KÖLN (dpa-AFX) - Der "Kölner Stadt-Anzeiger" (Montag) schreibt zu Trump/Putin:

"Beide Präsidenten sind an einer Spaltung Europas interessiert.



Anders lassen sich Trumps Verbalattacken auf Deutschland nicht interpretieren. Es ist zwar schlichtweg falsch zu behaupten, Deutschland werde wegen seiner Energiegeschäfte mit Russland vom Kreml kontrolliert. Doch das wird nichts daran ändern, dass die Russland-kritischen EU-Mitgliedsstaaten Trump dafür hochleben lassen werden. Putin wiederum wäre ein Europa ganz recht, in dem sich die fremdenfeindlichen Populisten durchsetzen. Damit verlöre Europa in seinen Augen das moralische Recht, etwas gegen die autokratischen Auswüchse in Russland zu sagen."/yyzz/DP/men