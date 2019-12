Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Trump/Amtsenthebung

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Trump/Amtsenthebung:

"Trump wird den Makel des Impeachments nicht mehr loswerden.



Doch ein wütender Trump ist gefährlich unberechenbar. Der Wahlkampf 2020 wird noch gemeiner als jener im Jahr 2016. Das Impeachment-Verfahren ist nicht geeignet, die Spaltung in der amerikanischen Gesellschaft zu heilen. Im Gegenteil: In den USA tobt ein parteipolitischer Grabenkrieg, der die Wiederwahl Trumps zur Folge haben könnte. Und wie in jedem Krieg ist das erste Opfer die Wahrheit."