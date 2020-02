Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Thüringen/FDP/Lindner

KÖLN (dpa-AFX) - 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Thüringen/FDP/Lindner

Wer sich von Leuten wie Björn Höcke zur Macht verhelfen lässt, macht sich mit ihnen gemein.



Christian Lindner hat genau das nicht verhindert. Dabei ist es eine der wichtigsten Fähigkeiten in der parlamentarischen Demokratie, zu wissen, wann Schluss ist mit Zocken, wann Prinzipienfestigkeit und Haltung gefragt sind. Die Liberalen sind wieder in ein Fahrwasser geraten, das ihnen nur zu vertraut ist: mit Karacho in Richtung Selbstverzwergung! Und am Steuer des schlingernden Gefährts sitzt Christian Lindner - ein Navigator, der vom Kurs abgekommen ist./yyzz/DP/zb