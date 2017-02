Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu den SPD-Umfragewerten

KÖLN (dpa-AFX) - Der "Kölner Stadt-Anzeiger" zu den SPD-Umfragewerten:

"Es ist bemerkenswert, dass Martin Schulz nicht nur - vom Reiz des Neuen profitierend - fürs Erste an der Kanzlerin vorbeizieht, sondern dass auch die Partei in den Umfragen gewaltig zulegt.



Schulz kann mit seiner Biografie und seiner Art zu sprechen der SPD gut ein Gesicht verleihen. Zugleich hat er als künftiger Parteichef bessere Chancen, die SPD auf Kurs zu bringen, wenn er - mit Blick auf die Mitte - abweichende Akzente setzt. Die Menschen werden nun noch sehr viel genauer von ihm wissen wollen, was er tun will. Die Euphorie um Schulz ist ein guter Anfang für die SPD. Die wirkliche Arbeit kommt erst noch."/al/DP/she