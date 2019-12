Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu SPD/Linke/Fusion

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu SPD/Linke/Fusion:

"Eine Koalition des linken Lagers ist so weit entfernt wie noch nie.



Das gilt demoskopisch, vor allem aber politisch. Die SPD wird einstweilen in der großen Koalition verharren und sich dann in der Opposition regenerieren müssen. Die Linke im Bund hat versäumt, den Bodo-Ramelow-Weg zu gehen. Stattdessen lässt sie pathologische Anti-Amerikanisten ebenso gewähren wie Bewunderer von Wladimir Putin oder Nicolás Maduro. Die Grünen sind auch deshalb längst unterwegs zu einer schwarz-grünen Koalition."/zz/DP/stw