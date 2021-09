Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu den Querelen bei den Grünen

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu den Querelen bei den Grünen:

"Vor der Bundestagswahl war es den Grünen recht erfolgreich gelungen, die Anmutung eines grünen Bullerbü zu erwecken - eines Ortes also, an dem es nicht einmal den Anflug von Streit gibt.



Am Dienstag nach der Wahl zerfiel dieses Bild. Denn es wurde offenbar absichtsvoll durchgestochen, dass Robert Habeck im Falle einer grünen Regierungsbeteiligung Vizekanzler werden soll und nicht Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Unter parteiinternen Druck sah sich Habeck gezwungen, dem zu widersprechen. Eines müssen die Grünen wissen: Auseinandersetzungen im eigenen Laden nimmt die Konkurrenz gern entgegen - gerade in Koalitionsverhandlungen. Je eher die Grünen sie beenden, desto besser für sie."/ra/DP/he