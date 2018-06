Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Parteienfinanzierung

KÖLN (dpa-AFX) - Der "Kölner Stadt-Anzeiger" über die geplante Aufstockung der Parteieinfinanzierung:

"Die Parteien sind keine Banditen, die mit vorgehaltener Waffe ein Geschäft leer räumen - sondern sie sollen helfen, dass der Laden läuft.



Allerdings machen Union und SPD gerade den Fehler, den negativen Blick auf die Parteien zu bestärken, indem sie sich selbst und den anderen Parteien einen zu großen Aufschlag genehmigen wollen. Ihre Begründung: Gerade durch die Digitalisierung fielen neue Kosten an, durch gestiegene Anforderungen an die Kommunikation mit den Bürgern und auch an die Datensicherheit. Das geht vielen anderen Organisationen genauso, die allerdings überlegen müssen, wo sie stattdessen sparen. Das darf der Bürger auch von den Parteien verlangen."/yyzz/DP/tos