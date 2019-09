Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Öl/Trump

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Öl/Trump:

"Es ist ein guter Moment, dem geschwächten Präsidenten die Hand auszustrecken.



Eine gemeinsame Position der USA und Europa etwa gegenüber China in Handelsfragen ist eine gute Gelegenheit, die Vereinigten Staaten wieder in eine multilaterale Ordnung einzubinden - in einer Angelegenheit, in der der Westen vereint das Einhalten von Regeln von China einfordern muss. Ein gemeinsames Ziel würde dem transatlantischen Bündnis gut tun."/DP/jha