Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Merkels Besuch bei Trump/Handelskrieg

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Merkels Besuch bei Trump/Handelskrieg:

"Im Universum des amerikanischen Präsidenten gibt es nur einen Fixstern.



Er heißt Donald Trump. Der Immobilienmogul ist mit Aufschneidereien und Lügen großgeworden. Er sieht das Leben als großen Kampf. In den letzten Runden, so glaubt er, sind die USA unfair behandelt worden. Nun will er sich mit der Parole "America First" zurückholen, was seinem Land nach seiner Meinung zusteht. Das Spiel wird Mann gegen Mann (notfalls auch gegen Frau) entschieden. Mit Drohungen, Täuschungen und Schmeicheleien. Deshalb muss man sich trotz der dramatischen Warnungen aus Paris und Berlin darauf einstellen, dass die Ausnahmen von den amerikanischen Stahl- und Aluminiumzöllen auslaufen. Selbst wenn es buchstäblich in letzter Minute vor dem Showdown am Dienstag noch zu einer Verlängerung der Galgenfrist kommen sollte, würde der Konflikt nur verschoben."/yyzz/DP/he